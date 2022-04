Leggere in famiglia, anteprima di Leggenda in Biblioteca

Come ogni anno, anche la quinta edizione del festival ha la sezione ‘Aspettando Leggenda’: alcuni appuntamenti, rivolti ad adulti e bambini, che anticipano la kermesse già nel mese di aprile.

Domani, mercoledì 6 aprile 2022, alle 17.30, nell’auditorium Sala Maggiore della biblioteca, si parte con il primo appuntamento organizzato dal Centro Studi Bruno Ciari, intitolato ‘Leggere in famiglia: quando, come, cosa e dove?’.

L’importanza della lettura precoce in famiglia, ha evidenze scientifiche sia sul piano cognitivo che relazionale: facilita la comunicazione affettiva e affina le competenze linguistiche dei bambini oltre a stimolare nel bambino il piacere della lettura e l’amore per i libri. Per i molti benefici è importante diffondere la lettura in famiglia fin dalla nascita come buona pratica per lo sviluppo del bambino.

Il Centro Ciari da sempre si contraddistingue per l’impegno nel campo della promozione alla lettura e del sostegno alla genitorialità. Nell’incontro verranno dati suggerimenti e consigli per sostenere le famiglie nella pratica della lettura con i propri figli.

Dopo i saluti del Centro Ciari e dell’assessore alla cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni, interverranno la responsabile dei servizi educativi del Comune di Empoli, Elisa Bertelli, Claudia Ciolli per la Cooperativa Promocultura e Vania Pucci per Giallo Mare Minimal Teatro, Virginia Benvenuti ed Eleonora Gargiulo per la Biblioteca Comunale, le librerie cittadine Rinascita, con Lucia Vagnoli, La San Paolo Libri & persone, con Marta Menichetti e la Libreria NessunDove con Alessio Stampone.

Ciascuno degli interventi proporrà spunti, suggerimenti e riflessioni sulla lettura nella fascia d’età 0-14 anni.

Introdurrà e coordinerà gli interventi Martina Evangelista, Coordinatrice del Progetto regionale Leggere: forte!

L’incontro si svolgerà in presenza e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del Centro Studi “Bruno Ciari”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa