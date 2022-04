"Manutenzione assente per l'Arno a Limite", la protesta di Crocetti (FI)

"Questa è la situazione del fiume Arno tra Montelupo e Capraia e Limite, come si evince dalle foto non esiste più la manutenzione", sottolinea il coordinatore di Forza Italia per Capraia e Limite Diego Crocetti.

"Sono passati ormai quasi 3 anni dalla grande piena del 2019 e nessuno si è mai degnato di pulire le rive di entrambi i comuni, da sporcizia, degrado, vecchi tronchi d’albero e residuati trasportati dalla piena. Cosa accadrebbe in caso di innalzamento delle acque del fiume? Tutto ciò non sarebbe un rischio per i nostri comuni perché verrebbe a crearsi una situazione di tappo presso i ponti che attraversano le nostre città del circondario dell’Empolese Valdelsa?

Ogni anno i cittadini del circondario pagano il contributo al consorzio 4 del Basso Valdarno, ci si aspetterebbe da loro e dai rispettivi comuni che i soldi versati fossero impegnati bene e che manutenzione e decoro delle rive fossero all’ordine del giorno, perché uno può avere anche le casse di espansione ma ciò non esime dal curare e manutenzionare il fiume Arno".

Diego Crocetti, coordinatore Forza Italia Capraia e Limite