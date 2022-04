Novità a Greve, cambiamenti nella giunta Sottani

Dopo Paolo Stecchi, che dalla giunta comunale di Greve in Chianti si era dimesso qualche settimana fa, anche l’assessora all’Ambiente Simona Forzoni si è trovata nelle condizioni di dover lasciare l’incarico da amministratrice, assegnatole dal sindaco Paolo Sottani, per motivi meramente professionali. “Purtroppo il nuovo impegno lavorativo in una città lontano da Greve in Chianti, fuori regione – spiega Simona Forzoni - mi impedisce di svolgere le funzioni di assessora e di dedicare a tale ruolo, che considero in funzione esclusiva dei bisogni della comunità e in uno spirito di collaborazione al servizio della collettività, nel modo in cui avrei voluto”. “Ringrazio di cuore il sindaco, al quale mi lega un profondo rapporto di amicizia – aggiunge - i colleghi della giunta, i consiglieri comunali, ogni dipendente della macchina comunale di Greve in Chianti per il meraviglioso lavoro svolto insieme, nel segno della collaborazione, del rispetto e della competenza”. Quelle di Simona Forzoni sono parole che il sindaco Paolo Sottani ricambia con altrettante attestazioni, sotto il profilo professionale e umano.

“Correttezza, professionalità e operosità contraddistinguono personalità e impegno politico-istituzionale di Simona che ringrazio per ogni azione programmata e realizzata insieme, in tutti i campi di intervento che le sono stati assegnati ha centrato obiettivi significativi per il miglioramento dell’ente e la crescita della comunità”. L’uscita dei due assessori, con deleghe nevralgiche per l’attività amministrativa e programmatoria dell’ente, ha indotto il primo cittadino a rivedere la composizione della giunta comunale e a provvedere quasi nell’immediato ad effettuare la nomina dei nuovi assessori. Nell’ambito di un percorso complessivo, volto a ricostituire la compagine della squadra, il sindaco Paolo Sottani, in carica da quasi otto anni, ha scelto di far entrare in giunta, Giulio Saturnini e Stefano Romiti, che lavoreranno insieme ai già presenti assessori Lorenzo Lotti, Maria Grazia Esposito e Ilary Scarpelli.

Giulio Saturnini si occuperà di Sviluppo economico, Cultura, Promozione turistica e eventi, Comunicazione e Partecipazione, mentre a Stefano Romiti, volto noto nel territorio grevigiano, in quanto assessore nel precedente mandato e attuale presidente del Consiglio comunale, incarico dal quale si era dimesso ieri, sono state assegnate le deleghe Lavori Pubblici, Ambiente, Progettazione, Reperimento risorse da altri enti, Personale, Mobilità e trasporti e Digitalizzazione. L’assessore Maria Grazia Esposito continuerà a seguire le deleghe relative a Istruzione, Politiche educative, Formazione, Pari opportunità e Politiche dell’immigrazione così come l’assessore Ilary Scarpelli gestirà in continuità con quanto fatto fino a questo momento i settori Politiche sociali e Sanità, Politiche Abitative, Associazionismo socio-sanitario, Politiche giovanili. Qualche novità è stata introdotta nelle deleghe dell’assessore Lorenzo Lotti, incaricato di seguire Affari Generali, Patrimonio, Servizi a rete, Protezione Civile, Politiche Agricole e Pesca, Servizi bibliotecari, Gemellaggi e Attuazione del programma.

L’assessore Lotti non sarà più vicesindaco, ruolo che è stato attribuito dal sindaco Sottani all’assessore Saturnini “solo per la necessità di dover disporre - come spiega lo stesso primo cittadino - di un assessore che lavori a tempo pieno, in grado di supportare e sostituirmi in qualsiasi momento, considerato il particolare momento che stiamo vivendo, un incarico che né Lorenzo né nessun altro componente della giunta avrebbe potuto garantire per i rispettivi impegni professionali”. “Colgo l'occasione per ringraziare Lorenzo - tiene a precisare il sindaco - per il suo impegno sia come vicesindaco sia per le attività a lui delegate, modifiche che ho introdotto solo in conseguenza dei nuovi impegni lavorativi assunti dall’assessore Lotti”.

Altro elemento di novità è legato alle deleghe Politiche per lo Sport e Caccia, assegnate al consigliere comunale Paolo Tepsich. Governo del territorio, urbanistica e edilizia, Bilancio, Finanze e tributi, Rapporti con le società partecipate sono gli ambiti amministrativi mantenuti dal sindaco Paolo Sottani che nel salutare con affetto gli assessori dimissionari rivolge alla nuova giunta l’augurio di un lavoro collettivo, ispirato da principi di collaborazione, dialogo e conoscenza puntuale delle esigenze del territorio.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa