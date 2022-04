Nuovamente occupato l'edificio in viale Corsica a Firenze

L'edificio in viale Corsica a Firenze, sgomberato il 15 marzo scorso, è stato nuovamente occupato oggi. Lo annunciano gli occupanti con un post su facebook.

Come nella fase dello sgombero, anche oggi sono presenti alcune persone sul tetto dello stabile, si parla di almeno due, mentre altre quindici sarebbero all'esterno dell'edificio. Intervenuta sul posto la polizia.

In seguito allo sgombero, sabato 19 marzo ci fu una manifestazione a Firenze che provocò danni ad alcuni esercizi e disagi alla circolazione. Dopo il corteo di protesta, in cui rimasero feriti 8 agenti intervenuti in assetto antisommossa, sono state arrestate quattro persone appartenenti all'area anarco-autonoma, già conosciute alle forze dell'ordine e residenti nell'area di Firenze.