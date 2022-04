Open Day ai nidi e al Centro Zerosei di Empoli

Sono in programma per aprile le giornate di apertura dei servizi educativi comunali. I genitori, accompagnati dalle educatrici, potranno visitare gli spazi, avere informazioni generali sull’organizzazione della giornata al nido, sulle attività e proposte educative.

Le due giornate dedicate agli ‘Open Day’ sono: sabato 9 aprile dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18.30 e mercoledì 13 aprile dalle 17.30 alle 19.30. L’accesso alle strutture è consentito ai soli genitori che dovranno esibire il Green Pass e indossare la mascherina.

Le famiglie potranno visitare i nidi d’infanzia e Centro Zerosei, fascia di età da 0 a 3 anni: "La casa dei canguri" - via Garigliano 17/19 - Polo scolastico di Serravalle - tel. 0571 591225; "Melograno" via Arnovecchio, 11 - Loc. Cortenuova - tel. 0571 590940; "Piccolo Mondo" via Val Gardena - tel. 0571 81690; "Stacciaburatta" via Righi - tel. 0571 926206; “Trovamici” Largo della Resistenza 2 – Empoli - tel. 0571 1591474 e "Centro Zerosei” via Cherubini, 40 - tel. 0571 590280.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa