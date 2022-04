Picchia la compagna col casco da moto, arrestato

Ha colpito la compagna al volto col casco di una moto. Un 50enne è stato arrestato a Firenze nella giornata di lunedì 4 aprile per lesioni personali aggravate. La donna ha sei giorni di prognosi, è stata medicata in ospedale per ecchimosi tra volto e cranio.

L'aggressione dell'uomo sarebbe scaturita da una precedente lite, avvenuta in casa. La donna sarebbe riuscita a sfuggire alle violenze del compagno, sarebbe uscita e avrebbe affidato il figlio piccolo a un vicino. Il partner l'avrebbe raggiunta nell'androne del condominio e lì l'avrebbe picchiata.

La violenza è terminata solo all'arrivo della polizia, che per immobilizzare il 50enne sono stati costretti a usare lo spray al peperoncino. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona.