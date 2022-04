Prof denuncia studenti per video divulgato dove uno studente gli punta la finta pistola in classe

Dopo l'episodio della pistola finta puntata contro il professore in un istituto del Fiorentino, la 'vittima' dell'evento ha deciso di sporgere querela per diffamazione nei confronti di chi ha realizzato il video che ritrae la scena e di chi lo ha diffuso sui social network. La denuncia riporta che il gesto del professore sia dettato "da una volontà non punitiva ma meramente rieducativa". Lo studente che ha compiuto il gesto è stato invece indagato dalla procura per minorenni.