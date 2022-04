'Quaderni d’Archivio', Empoli riflette sul complesso dei Cappuccini

Un nuovo sguardo sul complesso dei Cappuccini di Empoli: questo è l’argomento trattato nel numero 10-11 di ‘Quaderni d’Archivio’, la rivista degli Amici dell’Archivio storico di Empoli.

Il volume sarà presentato venerdì 8 aprile, alle 17.30, alla Casa della Memoria in Via Livornese 42, a Santa Maria.

Il tema monografico del volume è di particolare interesse per la città: I Cappuccini a Empoli. Chiesa, convento e cimitero.

Ricerche basate su materiali d’archivio in gran parte inediti e conservati in vari istituti, che affrontano da molteplici angolazioni il complesso dei Cappuccini, restituiscono un quadro completo della sua lunga storia. Tanti gli autori coinvolti nelle indagini d’archivio.

La seconda parte del volume, dedicata agli studi sulla storia locale, presenta interessanti contributi, in gran parte inediti: sui maestri di scuola a Empoli nel Rinascimento e sulle figure di Vincenzo Chiarugi e Idalberto Targioni.

Aprirà la serata l’intervento del sindaco di Empoli Brenda Barnini, seguito da quello di Vanna Arrighi, presidente dell’associazione Amici dell’Archivio Storico. Presenterà il numero della rivista il professor Gaetano Greco. Interverrà alla presentazione Fra’ Francesco Mori, responsabile per i beni culturali dei Frati Minori Cappuccini toscani. Inoltre, saranno presenti gli autori dei saggi pubblicati nel volume.

Per partecipare è gradita la prenotazione contattando il numero 338 3958081 ed è richiesto il green pass rafforzato.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa