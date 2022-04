Rampe per disabili per arrivare alla Chiesa di San Salvatore

Prosegue il percorso dell'amministrazione comunale di Fucecchio nell'eliminazione delle barriere architettoniche. Un percorso lungo e difficile che però col passare degli anni sta portando notevoli miglioramenti in molti spazi pubblici. L'ultima opera realizzata in ordine di tempo e finalizzata a questo scopo è quella che verrà inaugurata sabato prossimo 9 marzo alle 10,30 nel centro storico e precisamente sul Poggio Salamartano.

Si tratta di una doppia rampa di accesso che permetterà di superare, anche alle persone con difficoltà deambulatorie, la storica scalinata in pietra che porta alla Chiesa di San Salvatore, all'adiacente Sala del Poggio e al Circolo MCl. Il Comune di Fucecchio, proprietario dell'intero complesso, ha progettato questa importante struttura che permetterà a tutte le persone di accedere ai luoghi di fede e agli altri locali senza difficoltà.

All'inaugurazione interverranno il sindaco Alessio Spinelli, l'assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti, il vescovo di San Miniato Mons. Andrea Migliavacca, l'Arciprete della Collegiata di Fucecchio Don Andrea Pio Cristiani, il presidente onorario del Movimento Shalom ed ex assessore regionale Massimo Toschi, il delegato del Movimento Shalom per le fragilità David Bertuccelli e il Garante per la disabilità del Comune di Fucecchio Mariano Gasperini.

Dopo il taglio del nastro e gli interventi degli ospiti, la cerimonia inaugurale proseguirà all'interno della Chiesa di San Salvatore dove verranno suonati alcuni brani per la pace.

"Quello che andremo a inaugurare sabato prossimo - commenta l'assessore Emiliano Lazzeretti - è un intervento che si inserisce in un percorso virtuoso che il Comune ha iniziato alcuni anni fa e che sta proseguendo con grande energia. Un percorso fatto non solo di opere pubbliche ed eliminazione delle barriere fisiche ma anche di ascolto dei cittadini e delle loro necessità, soprattutto di quelli più svantaggiati. E' in questo senso che sono nate altre iniziative come l'istituzione del Garante per la disabilità, una figura che avvicina ulteriormente l'amministrazione comunale ai bisogni delle persone".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa