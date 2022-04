Ritrovato dalla municipale di Cascina un autocarro rubato

Da gennaio ad oggi sono ben 4 i veicoli rubati e ritrovati dalla polizia municipale di Cascina e prontamente restituiti ai legittimi proprietari. L’ultimo episodio risale a giovedì 31 marzo ed ha visto il recupero e la riconsegna di un autocarro al titolare di un’azienda con sede nella provincia di Pisa. Il mezzo da lavoro era stato rubato durante un furto perpetrato nella notte all'interno della sede dell'azienda poco più di un mese fa, creando forti criticità in un periodo storico già fortemente caratterizzato dalle difficoltà che tutti conosciamo. Anche la collaborazione dei cittadini nel segnalare movimenti sospetti e abbandoni di mezzi in particolari circostanze è fondamentale in questi casi e la polizia municipale invita tutti a collaborare. Da segnalare che tutti e 4 i furti citati sono stati tutti effettuati fuori dal territorio comunale.