Rubavano furgoni in Toscana e li portavano in Sicilia, sgominata banda di ladri

Avevano rubato furgoni e carroattrezzi e provato a prendere altri veicoli commerciali. I carabinieri si sono messi sulle loro tracce e dal Valdarno in provincia di Arezzo sono arrivati fino alla Sicilia. Una banda di ladri che ha colpito in Toscana a inizio 2022 è stata sgominata nelle ultime ore.

Tutto è iniziato a metà febbraio. In pochi giorni nell'Aretino sono stati rubati furgoni e altri veicoli. Erano stati registrati anche furti in banca, il che aveva fatto pensare ai carabinieri a una banda che colpiva con la cosiddetta spaccata. Dopo le prime indagini, però, la smentita: i furti non avevano a che fare coi colpi in banca ed erano stati perpetrati da gente proveniente dal Sud Italia.

Le indagini sono andate avanti, vagliando la videosorveglianza e sentendo testimoni. La svolta è arrivata quando è stata individuata l'auto utilizzata dai malfattori, un'auto utilizzata per approdare a Arezzo dalla Sicilia.

Le successive investigazioni si sono sviluppate utilizzando in primis sistemi tecnici, nonché servizi di osservazione, controllo e pedinamento degli indagati. Il complesso delle attività investigative ha così consentito di arricchire il quadro indiziario, anche su svariati altri colpi. Tutti accomunati dal medesimo modus operandi, e tutti aventi ad oggetto la stessa tipologia di veicoli.

I carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno monitorato i ladri e sono intervenuti al porto di Livorno, bloccandone due. Nell'occasione un terzo è riuscito a fuggire. In manette sono finiti un 30enne e un 40enne, entrambi palermitani. Stavano imbarcando per la Sicilia due furgoni e due carroattrezzi rubati tra Livorno, Pisa e Signa. I mezzi erano per altro stati muniti di targhe, centraline e carte di circolazione per sviare i militari. Tutti i mezzi sono stati restituiti ai proprietari.

Il terzo ladro è stato identificato in un soggetto originario di Arezzo e trasferitosi in Sicilia. I carabinieri sono volati dal Valdarno a Palermo e hanno perquisito l'abitazione di quest'uomo: sono stati trovati strumenti utili per aprire i mezzi e rubarli, inoltre è stato rinvenuto anche un altro veicolo rubato a Arezzo. L'uomo è stato denunciato per ricettazione.