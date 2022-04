Taglio boschivo non autorizzato, denuncia e multa da 6.500 euro a Cerreto Guidi

Taglio boschivo in un ettaro di terra in zona Poggioni a Cerreto Guidi non autorizzato. I carabinieri forestali hanno accertato che il taglio era stato fatto in una Zona Speciale di Conservazione della flora e della fauna e senza la Valutazione d'incidenza, in gergo tecnico chiamata Vinca, per capire quanto potrebbe impattare per la flora e la fauna.

I militari hanno denunciato il titolare della ditta che ha eseguito il taglio e il proprietario del terreno che non ha vigilato sulle attività per "aver compiuto opere in assenza di autorizzazione in violazione del Codice del Paesaggio e in assenza di Valutazione di incidenza ai sensi della normativa sulle aree protette". Oltre a questo sono state effettuate multe per 6.480 euro.