Tentata rapina alla filiale di via Pisana a Scandicci del Monte dei Paschi di Siena. Poco prima di mezzogiorno sono stati allertati i carabinieri perché a Casellina un uomo non armato e dal volto coperto da una mascherina aveva scavalcato la cassa costringendo l'impiegata a dargli del denaro. L'uomo ha poi preso le chiavi della cassaforte ma a seguire ha mollato tutto scappando a piedi senza soldi. Le indagini sono in corso.