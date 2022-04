Una lettera 'z', che richiama quella sui mezzi dell'esercito russo in Ucraina, su un parcometro a Firenze in viale Redi. La scoperta della scritta con vernice bianca arriva dal Comitato cittadini attivi San Jacopino, che ha pubblicato una foto del parcometro imbrattato sul proprio profilo facebook. Il comitato, viene precisato nel post a corredo dell'immagine, "ha subito segnalato agli uffici competenti per il ripristino".