Use Rosa saluta la massima serie con l'ultima partita in casa

Siamo ai saluti. La Scotti chiude mercoledì alle 20.30 al Pala Sammontana la sua stagione e, dopo quattro annate, si congeda dalla massima categoria. Avversario delle ragazze di coach Cioni sarà la Virtus Ragusa (arbitri Terranova di Ferrara, Tallon di Bologna e Caravita di Ferrara), squadra che viaggia a ridosso del quartetto di testa. Una partita che, dal punto di vista agonistico, non ha niente di regalare ma che, soprattutto, avrà per le biancorosse il sapore amaro del congedo dalla massima categoria.

Quattro stagioni che per Empoli e questa squadra hanno rappresentato un sogno, campionati nei quali non sono mancate le soddisfazioni ed anche le amarezze ma che, comunque, resteranno un qualcosa di unico nella storia della società. Dal suono della sirena sarà poi il momento di guardare avanti, al prossimo anno, ad una serie A2 che sarà tutt’altro che facile. Non prima di aver salutato come merita la squadra ed il suo staff tecnico che hanno regalato agli appassionati questa bellissima avventura. Comunque tutti in piedi per un applauso più che meritato. Semplicemente grazie di tutto.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lbf Tv.

Fonte: Use Basket Empoli