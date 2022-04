Vaccini anti-Covid a Firenze, primi giorni per le due nuove sedi

Sono entrate nel pieno dell’attività ieri mattina le due nuove sedi territoriali di vaccinazioni presso la Palazzina 29 di San Salvi e presso il presidio Santa Rosa. Quest’ultimo è partito ieri con i primi vaccini intorno alle 12.30. L’apertura settimanale è prevista dal lunedì al venerdì, dalle 12.30 alle 18.30 su 5 giorni la settimana.

Presso la Palazzina 29 di San Salvi, invece, l’attività di vaccinazione è entrata in funzione a regime ieri mattina intorno alle 8.30. La struttura rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; inoltre sono al momento previste aperture sabato 9 e sabato 16 esclusivamente dedicate alle vaccinazioni pediatriche nella fascia 5-11 anni.

La Palazzina 29 era già entrata in funzione nei giorni 1 e 2 aprile solo per le vaccinazioni che erano già in agenda al Mandela. Con ieri anche l’attività della sede di San Salvi è entrata nel pieno dell’operatività. In ciascuna delle due sedi, a Santa Rosa e a San Salvi, sono state inoculate circa un centinaio di dosi.

Oltre alle sedi fiorentine, le altre strutture vaccinali della Asl Toscana centro rimangono Pegaso a Prato dal lunedì al sabato con orario 8-18 (domenica chiuso); Ceppo a Pistoia dal lunedì al venerdì con orario 14-20, sabato con orario 8-20 (domenica chiuso) e dall’11 aprile il sabato solo il pomeriggio dalle 14 alle 20; Sesa a Empoli, martedì, giovedì e sabato con orario13-19, mercoledì e venerdì con orario 8-14 (domenica chiuso); I Gigli dal lunedì al venerdì con orario 15-20 (fino al 30 aprile).

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa