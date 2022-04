Adeguamento antincendio delle scuole di via Sanzio finanziato dal Ministero e non dal Pnrr

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, con i voti favorevoli di Pd e Iv, contrari Centrodestra e Territori beni comuni, ha approvato una variazione al Documento unico di programmazione della Metrocittà che recepisce una serie di modifiche e integrazioni a obiettivi e programmazione, in particolare al Programma triennale 2022-2024 delle opere pubbliche e l'elenco annuale delle opere. La variazione è stata illustrata dal consigliere delegato Massimo Fratini.

"L'odierna variazione al Dup - ha spiegato Fratini - prevede numerose modifiche che discendono soprattutto dall'inserimento di progetti per il Pnnr e il conseguente recepimento a bilancio delle risorse messe a disposizione.

Stiamo davvero entrando nel vivo della utilizzazione dei fondi europei. Comincia la sfida. Dovremo fare i conti con l'aumento generalizzato delle materie prime e della difficoltà del loro reperimento. I finanziamenti che riusciremo a reperire libereranno risorse per interventi diffusi sul territorio".

Questa variazione "va già in questa direzione prevedendo molti interventi fra i quali 450.000 euro per la manutenzione edile di Palazzo Medici Riccardi e ulteriori 260.000 euro per il nuovo plesso scolastico a San Salvi. Inoltre presenteremo progetti per adeguamenti sismici e antincendio per circa 8 milioni per altre due scuole: il Brunelleschi-Ferraris-Pontormo e l'Isa Firenze.

Esprimo davvero grande soddisfazione per la particolare attenzione che la Città Metropolitana sta portando avanti nella promozione dell'edilizia scolastica.

Nel provvedimento approvato oggi si rilevano anche nuovi importanti interventi diffusi su tutto il territorio metropolitano per la viabilità".

Di seguito gli interventi inseriti:

Restauro e manutenzione edile e degli impianti idrico-sanitari di Palazzo Medici Riccardi per un importo complessivo di 449.101,92

Miglioramento Sismico dell'edificio di Via Fabiani per 3.173.582,68 euro, sarà candidato al finanziamento Miur RT invece che finanziato dal Pnnr

L'adeguamento anticendio Brunelleschi/Ferraris/Pontormo a Empoli per 2.372.495,01 sarà candidato al finanziamento Miur RT invece che finanziato dal Pnnr

L'adeguamento antincendio ISA Firenze per 5.670.557,69 euro (sarà finanziato tramite Pnnr invece che attraverso il Miur RT)

Adeguamento dell'importo per la nova sede del Pascoli - Polo san Salvi che passa da 4 milioni a 4.3 milioni.

Circa il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, vengono inserite nuove provedure:

progettazione di fattibilità tecnico economica della nuova viabilità nel Comune di Rignano

progettazione di fattibilità tecnico economica della bretella di collegamento tra Sp 1 e Sp 34

progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un'infrastruttura Its per monitoraggio e controllo circolazione dei mezzi adibiti al trasporto merci su tratto FiPiLi in Città Metropolitana

progettazione di fattibilità tecnico economica dello sviluppo della componente software Its metropolitana

accordo quadro servizi di ingegneria relativi a nuove opere e manutenzione del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze 2022-2025

attività inalizzate alla classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio di ponti esistenti della rete viaria metropolitana in tre zone di competenza della Metrocittà

servizi di ingegneria inerenti la valutazione accurata, secondo le linee guida ministeriali, di ponti, viadotti e sovrappassi esistenti sulla rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Firenze

accordo quadro per l'espletamento del servizio invernale, sfalcio vegetazione e potature sul patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città metropolitana di Firenze 2022-2025

progettazione definitiva dei lavori di adeguamento del Ponte allo Stecco sul fiume Elsa

progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento sismico del ponte sul fiume Pesa situato sulla Sr 2 Cassia al km 270+500

verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di realizzazione di una palestra in struttura leggera presso l'Istituto Chino Chini posto in via Caiani a Borgo San Lorenzo.

"Un Dup pieno zeppo di proponimenti che però, c'è da scommetterci - ha osservato Paolo Gandola (Centrodestra per il cambiamento)- si tramuterà in tanti nulla di fatto e altrettanti ritardi". Gandola ha criticato i tempi di realizzazione delle opere pubbliche della Città Metropolitana. Anche le opere concluse e pronte ad essere inaugurate in questi giorni "sono frutto di ritardi, cronoprogrammi disattesi e allungati oltremisura, insomma se i propositi sono buoni, i tempi di realizzazione sono inaccettabili.

Per questo il nostro voto è stato negativo. Non sosterremo con il nostro voto situazioni di evidente inefficacia realizzativa. Noi lo sappiamo che gli uffici della Metrocittà ce la mettono tutta per essere efficienti e pronti su ogni singolo progetto, ma i risultati, stanti anche le limitate risorse umane a disposizione e la burocrazia sugli appalti ancora decisamente farraginosa creano risultati non edificanti e questo non può essere più sottaciuto".

Per Enrico Carpini (Territori beni comuni) "le modifiche apportate in Consiglio Metropolitano al Documento unico di programmazione hanno, a nostro giudizio, una grande rilevanza: entrano tra gli obiettivi operativi i lavori finanziati dal Pnrr, tra cui quelli per quasi 50 mln nella tenuta di Mondeggi e quelli che valorizzeranno il Parco Mediceo di Pratolino con lavori per circa 2 mln. Tante anche le procedure di affidamamento per servizi di progettazione, manutenzione del verde, strade e ponti. Parlando in aula abbiamo sottolineato l'importanza di approfondire di più i singoli interventi con l'ausilio dei tecnici, come è stato possibile fare, parzialmente, nell'ultima seduta di commissione. In coerenza con il nostro ruolo di opposizione e per sottolineare la necessità di un maggior coinvolgimento, abbiamo espresso infine un voto contrario".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze