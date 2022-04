Di Seme in Seme è il nome dell’evento organizzato dall’Associazione Produttori Colline Toscane con il patrocinio del Comune di Montespertoli, per accendere i riflettori sulla qualità di ciò che mangiamo affrontando, edizione dopo edizione, un argomento diverso.

Lo stop a causa della pandemia è durato 2 anni, adesso l'Associazione ha voluto riprendere le fila del discorso proprio da dove si era fermata. Ogni anno l’Associazione si prefigge lo scopo di creare un’occasione di incontro e confronto sui vari argomenti delle diverse produzioni. Nelle scorse edizioni sono stati approfonditi i temi dei grani di tradizione, dell’olio extravergine di oliva e le sue cultivar. Il tema della terza edizione è il Formaggio e i derivati del latte.

L’appuntamento è per il 9 e 10 aprile 2022 al 'Centro per la cultura della Vite e del Vino – I Lecci' di Montespertoli, in via Lucardese 74.

“Le nostre aziende – spiega Diego Tomasulo, presidente dell’Apct – abbracciano tutti i comparti dell’agricoltura: dalla produzione di cereali agli allevamenti, ai vini d’eccellenza, all’olio extravergine e tanto tanto altro, fino alla trasformazione del prodotto finito. Tra gli scopi della nostra associazione c’è la volontà di creare una rete tra le aziende, ma soprattutto generare consapevolezza nei consumatori; insomma ci piace definirci paladini della qualità”.

A chi è rivolto l’evento? A tutti! Alle famiglie per far conoscere a fondo questo prodotto in tutte le sue peculiarità e sfaccettature e alle aziende attraverso un interscambio di idee e buoni propositi per ottimizzare la produzione e la produttività.

Diego Tomasulo

Di Seme in Seme: il programma

Di Seme in Seme avrà inizio con una tavola rotonda aperta a tutti in programma sabato 9 aprile alle ore 15,30, presso l’auditorium del “Centro I Lecci”, dove saranno presenti le varie DOP provenienti da tutta la regione Toscana. Le tematiche che verranno affrontate saranno: latte crudo vs latte pastorizzato; l’importanza del pascolo per il mantenimento della biodiversità e del territorio; i piccoli imprenditori come sopravvivono; la tecnologia alleata dei produttori; il formaggio come alimento completo.

Ogni intervento sarà utile per far conoscere le proprie esperienze aziendali, discutere dei problemi che le aziende stanno in questo momento affrontando e portare a delle strategie che ottimizzino le produzioni e la produttività.

Al termine della serata del sabato, sarà organizzata dagli associati una cena dove si potranno degustare pietanze della tradizione toscana oltre che i buonissimi formaggi. Nel corso della serata musica live.

Domenica 10 aprile sarà allestito dai soci uno Street Food a km zero, dove saranno organizzate attività a tema, un bellissimo mercato artigianale e musica live. Un invitante “Cheese Bar” accoglierà tutti i presenti con degustazioni di formaggi.

L’edizione Di Seme in Seme 2022 ha ricevuto il prezioso contributo di Allianz – agenzia Tamburini Srl di Castelfiorentino.