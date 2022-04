Florence Korea Film Fest, apre l'edizione 2022: festa per i vent'anni

Il Florence Korea Film Fest compie 20 anni. L’apertura dell’edizione 2022 del più importante festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana si terrà domani, giovedì 7 aprile alle 20, al Cinema ‘La Compagnia’ (ingresso da via Cavour, 18).

Alla cerimonia d’apertura parteciperà il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, con l’ambasciatore della repubblica di Corea, Seong-Ho Lee, il direttore del Florence Korea Film Fest, Riccardo Gelli e Letizia Perini, consigliera della città metropolitana con delega alla cultura. Alle 20.30, la proiezione del film d’apertura, Heaven: To the Land of Happiness, di Im Sang-soo.

Il festival, organizzato dall’associazione dall’Associazione culturale fiorentina Taegukgi–Toscana Korea Association, si terrà dal 7 al 15 aprile in diverse sale fiorentine – La Compagnia, Stensen, MAD Murate Art District – e online su Più Compagnia e Mymovies. La rassegna racconterà in 80 film la Corea del Sud, con una programmazione suddivisa in sezioni. Obiettivo del Festival, oltre alla cooperazione culturale e istituzionale tra l’Italia e la Corea, è la promozione dell’universo culturale coreano, attraverso la lente d’ingrandimento del grande schermo, delle esposizioni d’arte e dei convegni.

Tra prime visioni e classici contemporanei, il festival, unico nel suo genere in tutta Italia, offre documentari, cortometraggi, film e ampie retrospettive sui principali registi della cinematografia coreana, con la partecipazione degli stessi autori. Dal 2007 l’Associazione promuove, oltre al Cinema Coreano in Italia, anche il cinema italiano in Corea del Sud, collaborando con i maggiori festival del paese alla programmazione nei loro palinsesti di retrospettive e rassegne dei protagonisti del nostro cinema.

