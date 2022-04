Gestione illecita di rifiuti e abusi edilizi. Le violazioni di un'azienda agricola di Vinci

Una parte del piazzale, creato coprendo alberi e arbusti, con mille metri cubi di rifiuti: da lastre in cemento rotte a fresato d'asfalto. Poi la scarpata con un sistema di scarico di acque reflue industriali non autorizzato. Una porzione di terreno risultata contaminata da gasolio a seguito della rilevazione dei tecnici Arpat. Infine numerose strutture abusive, tra tettoie e box prefabbricati con la realizzazione di un riporto di terreno per ampliare un resede per circa 1000 metri quadri, a completare un quadro davvero poco edificante.

L'azione coordinata tra i carabinieri forestali di Empoli, la polizia municipale e l'Arpat ha portato a scoprire lo stato dell'arte di un'azienda agricola attiva nel territorio di Vinci. Per le varie irregolarità appena descritte è stato segnalato all'autorità giudiziaria il legale rappresentante della società agricola. Sono state inoltre stabilite sanzioni per un totale di 3mila euro a causa di incompleta documentazione per l'utilizzo in agricoltura delle acque di vegetazione di frantoi e per apertura di scarico di reflui assimilabili a domestici senza autorizzazione.