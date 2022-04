Il Centro Tardo Medioevo su Wikipedia, incontro Soroptimist Valdarno Inferiore

Il Soroptimist International Valdarno Inferiore organizza il 9 aprile, alle ore 16, un incontro pubblico per la presentazione della nuova voce, dedicata al Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo di San Miniato, inserita in Wikipedia a cura del Club Valdarno Inferiore.

L’incontro, con il patrocinio del Comune di San Miniato, si tiene presso la Biblioteca Comunale “Mario Luzi”, loggiati di San Domenico, e si inserisce nel quadro di un ampio progetto nazionale del Soroptimist International d’Italia denominato “Donne e Wikipedia”, per il biennio 2021-2023.

Il progetto è stato avviato nel 2015 dal Club Soroptimist di Firenze con l’obiettivo di coinvolgere le socie nella collaborazione a Wikipedia sia quali autrici di nuove voci, sia come collaboratrici di voci già esistenti ed è stato successivamente votato come progetto nazionale nel 2021.

Alla base del progetto stanno due elementi fondamentali:

1. La constatazione che solo il 15,62% delle biografie su Wikipedia in italiano sono biografie di donne e che, a livello globale, solo il 9% dei collaboratori di Wikipedia è costituito da donne (dati 2018);

2. la convinzione che le competenze professionali delle soroptimiste possano migliorare la qualità delle voci già inserite, creare nuove voci di figure di donne di rilievo e trattare temi femminili.

Nel corso dell’incontro del 9 aprile verrà pubblicata in diretta su Wikipedia la nuova voce “Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo”, fino ad ora assente sulla più grande enciclopedia libera del mondo.

Intervengono: l’avv. Patrizia Di Pasquale, Vicepresidente Soroptimist International Valdarno Inferiore e autrice della nuova voce; la dott.ssa Susanna Giaccai, Bibliotecaria e Wikipediana, esperta di tecniche di pubblicazione su Wikipedia, la dott.ssa Susanna Marsili Libelli Peruginelli, Consulente per la gestione di Biblioteche e Archivi, referente del Club Soroptimist di Firenze per il progetto Donne e Wikipedia; la prof.ssa Laura Baldini, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo di San Miniato; Loredano Arzilli, Assessore alla Cultura del Comune di San Miniato

Soddisfazione da parte della Presidente del Club Soroptimist Valdarno Inferiore, dott.ssa Rosita Pallesi:

"Si tratta di una piccolissima tessera aggiunta al grande mondo di Wikipedia, ma sono convinta che ogni contributo culturale, professionale e scientifico delle donne possa essere utile a indirizzare lo sguardo collettivo verso una prospettiva di genere non stereotipata. Sono orgogliosa che il nostro Club Valdarno Inferiore partecipi ad un progetto di dimensioni globali con la redazione di una voce di Wikipedia relativa ad un Centro di studi e ricerche di importanza nazionale, alla cui nascita ha lavorato tenacemente una donna: la Prof.ssa Marinella Marianelli. Ringrazio per la collaborazione il Prof. Andrea Zorzi, Presidente del Comitato Scientifico del Centro Studi per la Civiltà del Tardo Medio Evo, ed il Comune di San Miniato. Mi auguro che ci saranno altre occasioni di questo tipo per dare la visibilità che merita alla storia e alla cultura della Città di San Miniato".

