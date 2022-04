In giro per Pisa con la mannaia, sarà rimpatriato

Aveva una mannaia in giro per Pisa, nell'area di piazza delle Vettovaglie. Per questo dei passanti hanno chiamato la polizia alle 1.30 la scorsa notte. Il 43enne si è dato alla fuga ma le due pattuglie hanno bloccato la zona. L'oggetto non è stato ritrovato ma l'uomo è stato comunque denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.

Inoltre, nei suoi confronti è stato notificato il provvedimento di Daspo Urbano adottato dal questore di Pisa lo scorso 24 marzo per pregresse condotte moleste e violente tenute in centro storico. Infine, vista la irregolarità sul territorio nazionale e la sua pericolosità sociale, il 43enne verrà accompagnato al Centro di permanenza e di rimpatrio di Potenza da dove, terminate le procedure di identificazione, sarà rimpatriato nei prossimi giorni con un charter per Tunisi.