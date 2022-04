"La goccia che apre le ombre". Il libro di Lucia Aterini si presenta a Cerreto Guidi

La biblioteca comunale "Emma Perodi" di Cerreto Guidi ospiterà venerdì 8 aprile alle 21, la presentazione del libro “ La goccia che apre le ombre” (Libreria Editrice Fiorentina) di Lucia Aterini.

Viene così recuperato l’appuntamento che non si era potuto tenere nel febbraio scorso per indisponibilità dell’autrice. Con l’autrice e giornalista, sarà presente Irene Sisi, una delle protagoniste del libro.

L’altra protagonista della storia è Claudia Francardi, vedova di un carabiniere ucciso in servizio. Il libro trae spunto da quanto accaduto nel 2011 in provincia di Grosseto quando un giovane, Matteo Gorelli, viene fermato in auto per un controllo da due carabinieri. Ne segue una drammatica reazione che provoca la morte di uno dei due carabinieri. La vedova e la madre dell’omicida in seguito si incontrano e il libro narra la storia del cammino compiuto per non subire passivamente il loro tragico destino.

Da segnalare i contributi di Gherardo Colombo, già magistrato, di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus e di Daniela Marcone, vicepresidente di Libera. La presentazione sarà coordinata da Daniela Mancini.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa