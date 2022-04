La lotta di Giancarlo contro il Linfoma non-Hodgikin: 60mila euro per le cure in Spagna

Una raccolta su GoFundMe da Cascina, per delle cure speciali all’estero dal costo elevatissimo. È l’appello di Giancarlo Petronio, originario di Adrano, nel catanese, Militare presso il Centro Addestramento Paracadutismo della "Folgore".

Giancarlo ha 43 anni, una moglie e due figli, di 7 e 9 anni. A marzo 2020 gli è stato diagnosticato un Linfoma non-Hodgikin isotipo diffuso a grandi cellule B primitivo del sistema nervoso centrale, causa di una rapida paralizzazione sul lato sinistro. “Secondo i medici di Pisa - racconta - la malattia in Italia viene classificata come inestinguibile”.

Dopo diversi cicli di chemio e radioterapia, Giancarlo ha scoperto la possibilità di intraprendere un’immunoterapia speciale (Immune Memory Transmitters e Nanothermia) in una clinica spagnola per il costo complessivo di 46mila euro, oltre a seimila euro di spese legate a viaggi e soggiorno in Spagna.

“Secondo i medici consultati - scrive Giancarlo - queste terapie darebbero un enorme vantaggio nel migliorare oltre che allungare le prospettive di vita e avere alte probabilità di estinguere la malattia in modo definitivo”.

“La voglia di vivere - conclude - è immensa, io cerco di passare con la mia famiglia più tempo possibile, dedicandomi ad attività di escursionismo, pedalate in mezzo alla natura e allenamenti insieme a loro”.

La solidarietà attorno a Giancarlo si sta facendo sentire: grazie a oltre 350 donazioni sono stati già raccolti novemila euro. La campagna è raggiungibile a questo link.

Fonte: Ufficio Stampa