Matteo Iacomoni conquista il bronzo nel fioretto maschile individuale cadetti

Medaglia di bronzo per l’atleta del Pisascherma Matteo Iacomoni nei Campionati del Mondo 2022 di Dubai nel fioretto maschile cadetti. Per lui una grande prestazione che si è conclusa in semifinale contro il tedesco Ruben Lindner con il punteggio di 15-7. La sua gara era iniziata con un percorso netto ai gironi, dopo il quale ha collezionato le vittorie contro il tedesco Simon Polotzek 15-6, il canadese Adam Wong 15-9 e il peruviano Alessio Fukuda 15-9.

Un ottimo risultato raccolto con soddisfazione dal CT del fioretto Stefano Cerioni, affiancato dai maestri Francesca Bortolozzi (maestra di Matilde Molinari), Fabrizio Villa e Giuseppe Pierucci. Ecco le parole del pisano al termine della premiazione: “Una grande emozione stare sul podio perché fin da Novi Sad avevo l’amaro in bocca. Abbiamo preparato bene questa gara, ringrazio i miei maestri Simone e Marco (Vanni e Ramacci ndr). Molto bene fino al match in semifinale. Tirato bene anche al girone, mi sono ripreso bene anche quando sono partito sotto. Ho gestito tutto perfettamente in diretta ed ho fatto una grande gara. La dedico ai miei genitori che mi aiutano sempre e ai miei due maestri”

Fonte: Ufficio Stampa