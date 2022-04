Mercato Internazionale Empoli, giro del mondo in 100 stand

Si prepara una Pasqua coloratissima e multietnica per Empoli, che da venerdì 15 a lunedì 18 aprile 2022 torna ad ospitare il Mercato internazionale, la manifestazione dedicata alle eccellenze alimentari e artigianali da tutto il mondo, giunta alla sua quinta edizione con la regia della Confcommercio della provincia di Firenze, la collaborazione di FIVA (la federazione nazionale dei venditori su area pubblica) e il sostegno di Dolomiti Energia.

Cento gli espositori provenienti dai cinque continenti, che fino a Pasquetta coloreranno piazza Matteotti con i loro stand, aperti ogni giorno con orario no stop dalle 9 alla mezzanotte. Non mancheranno le aree allestite per la degustazione, oltre agli spazi di esposizione e vendita.

Dopo i due anni di stop forzato a causa della pandemia, il ritorno in grande stile della kermesse, trionfo della socialità e dell’incontro, segna per la comunità empolese un altro passo avanti nel percorso di recupero della normalità pre-Covid. L’attenzione alla sicurezza sanitaria sarà comunque ancora alta, ad esempio nella distribuzione degli spazi, tesa ad evitare assembramenti.

Le novità dell’edizione 2022 sono state presentate oggi (mercoledì 6 aprile 2022) in conferenza stampa nel Palazzo Comunale di Empoli, alla presenza del sindaco Brenda Barnini, dell’assessore Antonio Ponzo Pellegrini, del direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni e del presidente della Confcommercio Area Empolese-Valdelsa Alessandro Costagli.

Mercato Internazionale Empoli, novità e conferme dell’edizione 2022

Passeggiando di stand in stand sarà possibile fare un breve giro del mondo tra manufatti e sapori tipici del Vecchio Continente (rappresentato da Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Spagna, Irlanda, oltre naturalmente all’Italia) e di alcuni ospiti internazionali. Tra le altre, quest’anno saranno protagoniste le ristorazioni dall’India, dal Brasile, dal Messico, con specialità tutte da provare.

Per la gioia degli affezionati del “Mercatissimo”, torneranno i pezzi forti della gastronomia mitteleuropea: mini-crepes olandesi, i deliziosi Brezen dall’Austria, i churros spagnoli, spezie da tutto il mondo proposte da un’azienda francese. Per gli appetiti più robusti si raccomanda invece il grill gigante dalla Polonia con wurstel di tutti i tipi. Il tutto naturalmente accompagnato da fiumi di birra: assolutamente da provare quella del Belgio. Imperdibile, poi, la paella dello stand spagnolo: il riso è condito nelle enormi padelle nella variante “valenciana” di pesce, tutto preparato all’istante sotto gli occhi dei visitatori. Presente anche una nutrita delegazione di operatori italiani con le loro specialità regionali: pasticceria siciliana, formaggi sardi, focaccia genovese, taralli e sott’oli dalla Puglia, olive ascolane e così via.

Ma il “Mercato Internazionale” non è solo cibo. Saranno infatti presenti numerosi banchi di artigianato, provenienti sia dall’Italia che dal resto del mondo (Francia, Russia, Austria…). Tra le novità per la prima volta a Empoli, i coloratissimi tessuti provenzali di Manon, ideali per dare un tocco di freschezza alla propria casa. Sempre alla casa è dedicato lo stand dei piemontesi Maurizio e Giovanna, creatori di una linea di quadri in legno in stile pop-art. E molto altro resta da scoprire, a chi deciderà di avventurarsi tra i banchi di piazza Matteotti per qualche ora di svago.

Le dichiarazioni

"Ringrazio Confcommercio e il direttore Marinoni per aver scelto nuovamente Empoli per l’organizzazione di questo bellissimo appuntamento – ha detto il sindaco di Empoli, Brenda Barnini -. Fu uno dei primi eventi a dover essere stoppato nel 2020 a causa della pandemia e poter tornare oggi ad ospitarlo regala davvero una bella sensazione di rinascita e speranza. Fin alla prima edizione è stato scelto da centinaia di empolesi come un momento piacevole di incontro per conoscere realtà del commercio e dell’artigianato provenienti da ogni parte del mondo. Empoli si conferma un’ottima piazza per le attività commerciali di ogni tipo e spero che questa edizione possa essere nuovamente un grande successo".

“La formula del Mercato Internazionale è ormai ben collaudata e di sicuro successo – ha sottolineato il direttore Confcommercio Toscana Franco Marinoni - portiamo in città operatori da tutto il mondo per regalare tante novità e un’atmosfera di vacanza che ha grande potere attrattivo sulle persone di ogni età, dalle famiglie ai giovani. Il richiamo di pubblico si traduce in un beneficio per tutte le attività economiche della città e, si spera, anche per le attività ricettive. La concomitanza con le festività pasquali, infatti, potrebbe convincere qualcuno ad organizzare la classica gita fuori porta ad Empoli, tra una visita al Mercato e una alle bellezze del territorio. Mai come ora c’è bisogno di tornare a vivere con un po’ di leggerezza, dopo due anni di pandemia segnati da limitazioni e timori”.

"Ritorna un appuntamento molto amato, che in questo momento, ancor più alla luce di quello che sta succedendo, ci fa sentire quanto la diversità, la scoperta e il rispetto delle culture europee (anche gastronomiche) sia bello e ci insegni a sentirci un'unica grande famiglia”, ha aggiunto l'assessore alle attività produttive del Comune di Empoli Antonio Ponzo Pellegrini, mentre il presidente della Confcommercio Area Empolese Valdelsa Alessandro Costagli ha evidenziato: “il Mercato Internazionale si aggiunge ad un calendario che per l’empolese è sempre ricco di iniziative, per fortuna in ripartenza. Mi auguro che, con il suo messaggio di respiro internazionale, contribuisca a portare un po’ di distensione e allegria in un momento difficile per tutti”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa