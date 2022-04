Pasqua sostenibile con il riciclo creativo nei Musei di Empoli

Anche quest’anno i Musei di Empoli partecipano all’iniziativa regionale ‘S-Passo al Museo’ organizzando un campus pasquale dedicato ai bambini di età compresa tra 6 e 11 anni.

Le attività si svolgeranno il 14, il 15 e il 19 aprile 2022, dalle 8.30 alle 13.

Il tema scelto per questa edizione è ‘Una Pasqua sostenibile’ con laboratori di riciclo creativo che si svolgeranno nei Musei empolesi: saranno infatti il Museo del Vetro, quello della Collegiata di Sant’Andrea e il Museo Civico di Paleontologia a fornire l’occasione per scoprire come l’arte possa essere uno strumento per prendersi cura dell’ambiente.

Dal vetro amico dell’ambiente, ai colori da e per natura, fino ad arrivare al foglio di carta. Una tre giorni dove sarà davvero impossibile annoiarsi.

Il programma completo delle attività della settimana è disponibile sul sito www.empolimusei.it.

Informazioni pratiche

Target: bambini da 6 a 11 anni

Orario: 8.30-13.00

Ritrovo: Museo del Vetro di Empoli, via Ridolfi 70

Costo: attività singola € 15; carnet di 3 incontri € 30 a bambino (sconto 10% Soci UniCoop Firenze)

Prenotazione: obbligatoria entro il 12 aprile, scrivendo a empolimusei@comune.empoli.fi.it

Informazioni: tel. 0571 76714 – www.empolimusei.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa