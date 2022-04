Rapina 'a parole' a San Miniato Basso, ladro scappa a mani vuote

Rapina senza armi, quella che ha tentato un uomo sulla quarantina ieri mattina alla filiale Crédit Agricole di San Miniato Basso. Lo riporta la stampa locale nelle edizioni odierne. Il faccia a faccia tra il ladro e il cassiere è stato molto strano. Il malvivente oltre alla baldanza per la richiesta dei soldi non ha vinto la resistenza di chi si trovava dietro al bancone della cassa. Le minacce verbali non sono servite e dopo poco si è allontanato verso l'uscita. Sono stati allertati subito i carabinieri, i quali ora dovranno indagare ripercorrendo la vicenda anche tramite le immagini della videosorveglianza. L'uomo aveva il volto parzialmente coperto dalla mascherina anti-covid, non aveva inflessioni dialettali particolari. La ricerca è in corso.