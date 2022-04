Toscana fortunata al Lotto, vinti 64mila euro

Poker in Toscana nell’ultimo concorso del Lotto, con vincite per oltre 64mila euro tra quelle più alte di giornata. Nell’estrazione di martedì 5 aprile, riporta Agipronews, si festeggia a Firenze, con una vincita da 23.750 euro, e a Filattiera, in provincia di Massa Carrara, con altri 14.250 euro. Colpo da 14mila euro a Cecina, in provincia di Livorno, mentre a Portoferraio, sull'Isola d'Elba, è stato centrato un ambo secco (46-48 sulla ruota di Bari) da 12.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 265 milioni da inizio anno.