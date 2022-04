Un arresto e una denuncia per spaccio e non solo tra Empoli e Vinci

Continuano i controlli dei carabinieri del comando di Empoli, guidato dal comandante Daniele Riva, per contrastare i reati più comuni: spaccio e ordine pubblico, specialmente nei luoghi di aggregazione giovanile, anche con l’ausilio di unità cinofile.

A Vinci i militari della locale Stazione hanno segnalato un 18enne del luogo che è stato fermato e trovato in possesso di 1 g di hashish, mentre a Empoli i colleghi del Radiomobile, nel parcheggio di via XI Febbraio, hanno segnalato un 38enne residente nel Pisano trovato con 0,25 g di eroina. Denunciato inoltre in stato di libertà un 39enne, anch'egli residente nel Pisano, già con foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel Comune di Empoli, emesso dal Questore di Firenze.

Un arresto invece per un'ordinanza di custodia cautelare sempre a Empoli, verso un 53enne marocchino. L'uomo, già raggiunto dal divieto di avvicinamento alla ex coniuge, lo scorso 11 marzo è stato arrestato in flagranza dai militari del Nucleo Radiomobile a Firenze, per aver violato di nuovo le prescrizioni. L'aggravante adesso ha imposto il 'soggiorno' nel carcere di Sollicciano a Firenze.