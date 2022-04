A 16 anni prenota un tavolo, usa green pass falso e finisce in ospedale per alcol: locale chiuso

Avrebbe bevuto in una discoteca di via Pratese a Firenze la ragazzina di 16 anni soccorsa ubriaca e in stato di semincoscienza la notte del 2 aprile. La discoteca è stata infatti chiusa per 15 giorni. La sospensione è stata disposta dal questore Maurizio Auriemma per questioni di ordine e sicurezza pubblica.

La ragazza, da quanto appreso, i sarebbe ubriacata nella discoteca dove, pur essendo minorenne, sarebbe riuscita a entrare dopo aver prenotato anche un tavolo. Avrebbe esibito anche un green pass intestato ad una persona maggiorenne.