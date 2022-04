Angela Merkel torna a Firenze per ammirare il David

Angela Merkel torna a Firenze. Dopo 6 anni dall'ultima visita l'ex concelliera di Stato tedesca torna alla Galleria dell'Accademia di Firenze, da turista. La Merkel è in Toscana per una vacanza e ha fatto visita oggi alla Galleria per rivedere il David. La direttrice della Galleria dell'Accademia Cecilie Hollberg che l'ha accompagnata in una visita privata.

L'ultima visita alla Galleria, nel gennaio 2015, in veste pubblica, era per la conferenza stampa conclusiva del vertice bilaterale Italia-Germania. Secondo quanto avrebbe riferito alla direttrice Hollberg in quell'occasione avrebbe dato sempre le spalle al capolavoro di Michelangelo e non era riuscita ad ammirarlo nella sua completezza.