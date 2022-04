Annullata Fides Montevarchi-Abc. Campo inagibile

L'Abc Solettificio Manetti si è regolarmente presentata a Montevarchi per il match di recupero della prima giornata di ritorno ma causa inagibilità del campo di gioco la gara è stata annullata.

Si attende adesso la decisione del giudice sportivo per capire se la partita sarà recuperata, e in tal caso le due società dovranno accordarsi per una nuova data, o se invece sarà omologata senza un nuovo recupero.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa