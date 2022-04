Campo di Fibbiana, Montelupo nel Cuore parla "di cofinanziamento irrituale"

Nell’ambito delle scelte da tempo poste in essere dall’Amministrazione comunale di Montelupo, gli impianti sportivi vengono gestiti in regime di concessione, con riserva di prolungamento del tempo di durata ordinaria quinquennale, se ed in quanto il concessionario si impegna a realizzare interventi di straordinaria manutenzione sulla struttura secondo modalità e tempistiche predeterminate.

Anche per l’impianto sportivo di Fibbiana si è seguito il medesimo criterio, ma con qualche perplessità in merito ad una situazione che configura, non tanto una gestione esclusiva a cura del concessionario che si riserva di effettuare investimenti, ma un cofinanziamento da parte dell’Amministrazione comunale peraltro a titolo di concorso alla realizzazione di progetti di cui non è committente.

Senza dubbio il progetto presentato dal concessionario, che prevede investimenti per 311.264 euro è serio e mostra modi e tempi di realizzazione scanditi in un preciso cronoprogramma, ma contestualmente a questi impegni c’è la restituzione al Comune dei campi di calcetto , il cui utilizzo e manutenzione erano compresi nella precedente convenzione.

Il Comune dovrà pertanto intervenire con risorse proprie per consentire l’utilizzo dell’area adiacente al campo principale che dovrebbe essere riconvertito per consentire lo svolgimento di attività agonistica di rugby.

Non ci convince dunque il metodo atipico cui il Comune è ricorso nel caso specifico; non è stazione appaltante dei lavori, ma elargisce contributi in relazione allo stato di avanzamento e al definitivo collaudo dei medesimi.

Montelupo nel Cuore - Centrodestra per Montelupo