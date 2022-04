Montopoli riaccoglie le Compagnie: in presenza la processione degli Angeli

Tornano a vivere le tradizioni di Montopoli. Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, quest’anno tornerà in presenza la processione degli Angeli del lunedì di Pasqua, il 18 aprile.

«Questi ultimi anni – ha aperto la conferenza stampa il sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi – abbiamo rinunciato a molti aspetti della vita privata e collettiva. Nel 2021 abbiamo organizzato una videoconferenza per ricordare la storia delle Compagnie, lo abbiamo fatto a distanza, come usava in quel momento, perché la nostra preoccupazione è stata quella di evitare che si perdessero certe tradizioni».

Esperienze vive e storie che trovano similitudini anche con il presente. Basti pensare che nelle attività delle Compagnie è intrinseco in valore della pacificazione tra rivali. O che la processione a San Romano del 2 luglio nacque come richiesta alla Madonna di far cessare la peste, appuntamento che quest’anno tornerà a essere celebrato.

«Ringrazio Don Luciano Niccolai – ha continuato il sindaco – che ha preparato un libro sulla storia delle Compagnie, un volume che a breve sarà presentato. E grazie anche alla Fondazione cassa di Risparmio di San Miniato che ha permesso la realizzazione del libro».

Il volume raccoglie la storia delle Compagnie attraverso la rilettura dei documenti trovati nell’archivio parrocchiale, si raccontano le varie vicende, gli aneddoti, le rivalità per le precedenze in processione e i vari tentativi di pacificazione. Una finestra sulla Montopoli dei secoli scorsi.

«Grazie a Don Luciano – ha detto il consigliere regionale Andrea Pieroni – per la sua ricerca storica e all’editore Fabrizio Mandorlini. Il libro è una vera miniera di informazioni e di notizie. Ho moltissimi ricordi personali legati alla tradizione delle Compagnie e conoscere la loro attività vuol dire trovare le radici di quell’associazionismo cattolico così presente nelle nostre comunità».

Alla conferenza stampa hanno partecipato i parroci Don Luciano Niccolai e Don Udoji Onyekweli e i rappresentanti delle Compagnie. «La tradizione – ha concluso l’assessora alla cultura Cristina Scali – è la storia che si trova fuori dai libri. Tutti coloro che vi partecipano hanno la possibilità di conoscere qualcosa di antico che parla ancora oggi di noi e di chi siamo».

