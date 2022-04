Compra droga per sopportare i turni massacranti a lavoro. Succede a Prato

Una signora di 48 anni di origini cinesi, impiegata in un'azienda del settore tessile ha acquistato della droga, nello specifico ketamina, da uno spacciatore, suo connazionale, per poter far fronte ai massacranti turni da 12 ore sul posto di lavoro. La triste storia è avvenuta ieri, mercoledì 6 aprile, a Prato. I carabinieri del comando provinciale della città toscana hanno arrestato, per l'appunto, un uomo di 45 anni, pluripregiudicato, perché attorno alle 19.30 aveva venduto 3 grammi di ketamina per 100 euro all'operaia. Lo smercio di sostanze stupefacenti si è registrato nelle vicinanze di piazza Ciardi, zona porta al Serraglio.

Grazie ad una perquisizione nella casa del pusher i carabinieri hanno potuto sequestrare 490 euro come frutto dell'azione di spaccio. L'arrestato verrà processato con rito direttissimo venerdì 8 aprile. Per la donna, invece, scatterà la segnalazione alla prefettura di Prato come assuntrice di sostanze psicotrope.

Gianni Capuano