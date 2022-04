Concerto della Filarmonica Volere è Potere, dal Natale alla Pasqua

Dopo due anni di stop torna il Concerto della Filarmonica Volere è Potere in teatro sabato prossimo alle 21.15. Questa volta invece si tenersi alla Vigilia di Natale si svolgerà la settimana prima di Pasqua.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Pontedera, vedrà l’esibizione dell’Orchestra di Fiati diretta dal Maestro Stefano Gatti composta ad 50 elementi, tra i quali i tantissimi allievi che sono cresciuti all’interno dei laboratori musicali della banda negli ultimi anni. L’orchestra interpreterà un repertorio di musica moderna e sinfonica tra cui musiche di Ennio Morricone, Franco Battiato, i due musicisti ed autori scomparsi negli ultimi due anni.

Il concerto rappresenta la ripartenza delle attività, consapevoli del periodo che stiamo attraversando, dice Eugenio Leone Presidente dell’Associazione. Dopo la pandemia, la guerra che ha colpito l’Europa, ci deve far riflettere anche in un momento leggero come è la serata di un concerto.

Il concerto sarà aperto dall’inno ucraino dedicato alla comunità ucraina che sta subendo l’invasione. In teatro sarà ospitata una rappresentanza degli ucraini pontederesi, comprese alcune persone arrivate a in Valdera, perché scappati dalla guerra.

Un concerto dedicato alla pace che in linea con l’impegno sociale che la Filarmonica ha dimostrato in questi ultimi 15 anni di attività consolidando il rapporto con la città.

Fonte: Filarmonica Volere è Potere