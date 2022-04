Covid, pediatri si ammalano a Pontedera e Volterra: sospese visite in ambulatorio

La nuova ondata di Covid ha colpito alcuni pediatri che prestano servizio a Pontedera e a Volterra. Purtroppo si tratta di numeri alti, ben 5 medici più il primario in questi giorni sono risultati positivi al coronavirus e un altro è assente per malattia non legata al covid. Per poter mantenere inalterati i turni ospedalieri e garantire, quindi, la sicurezza in reparto sono state, momentaneamente sospese le visite ambulatoriali che riprenderanno appena possibile.

“La decisione di sospendere le attività ambulatoriali a Pontedera e il servizio ambulatoriale a Volterra – sostiene il primario, Ugo Bottone – è stata dettata dalla necessità di garantire il normale svolgimento dell’attività ospedaliera che comprende anche il supporto al blocco parto. Peraltro in questi giorni al Lotti sono previsti alcuni parti pre-termine che devono essere attentamente monitorati. Appena sarà possibile, grazie al rientro in servizio dei medici, saranno ripristinate tutte le attività”.

Fonte: Asl Nord Ovest