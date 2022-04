Disservizi per gli studenti, colloquio Carmignano-AT

Autolinee Toscane, dopo l’ennesima settimana di passione riservata agli studenti pendolari del territorio carmignanese, ha finalmente deciso di accettare di sedersi al tavolo con il Sindaco, Edoardo Prestanti, e l’Assessore al Trasporto Scolastico, Jacopo Palloni, per cercare la soluzione concreta e duratura più volte chiesta da famiglie e Comune.

“Durante l’incontro – spiega l’assessore Palloni – si sono dimostrati ben disposti a capire le reali problematiche della nostra zona e insieme abbiamo affrontato ogni criticità, carte alla mano. Dopo un inizio spinoso, in cui ho voluto ribadire con forza tutti i disservizi subiti dai nostri giovani cittadini, abbiamo ottenuto molta comprensione e tanto impegno e migliorare l’intero servizio”.

Intanto, il responsabile Aria pratese e il responsabile area centro hanno ammesso che la principale causa dei continui ritardi o delle corse saltate è la vetustà dei mezzi. Per questo hanno già acquistato decine di bus nuovi che arriveranno a breve. “Questo – sottolinea Palloni – dovrebbe quantomeno scongiurare le corse saltate per mezzi guasti. Ma non basta. Si sono impegnati a garantire maggior puntualità sulle coincidenze e finalmente a ristudiare l’intera mappa per rimodulare le corse, ripensandole”. L’intenzione è dunque riprogrammare l’intero servizio per renderlo più snello ed efficiente e soprattutto per far risparmiare tempo agli studenti che rientrano da scuola.

Quindi una raccomandazione: “Che i cittadini continuino a monitorare e a segnalare ogni minimo disservizio. Per Autolinee Toscane – precisa Palloni – è fondamentale sapere e avere il quadro della situazione, in modo da agire con cognizione di causa. Da parte nostra resteremo vigili e pronti a intervenire, anche ogni giorno, pressando fino a che tutto quanto promessoci non diventerà realtà. Per questo abbiamo messo a disposizione una mail settore7@comune.carmignano.po.it per raccogliere lamentele e segnalazioni. Ci facciamo garanti che arriveranno sempre sul tavolo dei responsabili di zona dell’Azienda

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa