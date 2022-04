Elisoccorso per un operaio travolto dalle terre di scavo

Codice rosso questa mattina per un operaio 56enne travolto da delle terre di scavo in un cantiere lungo la sp 47 ad Anghiari, nell'Aretino. Il terreno potrebbe aver ceduto a causa della pioggia. Una volta accaduto il fatto, è stato soccorso, liberato e stabilizzato. A prelevarlo per il trasferimento in ospedale a Firenze è giunto l'elisoccorso Pegaso. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. In corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.