Empoli Food2030, la cultura del cibo in 29 punti. Raddoppio dei fontanelli in 8 anni

Si chiama Empoli Food2030, una serie di obiettivi in gran parte attuati (siamo all'80%) con i quali la città vuole dare una coerente politica del cibo per garantire pasti sani a tutti, evitare lo spreco nel pubblico e nel privato, educare fin da piccoli a una sana alimentazione e rafforzare la filiera corta e il cibo di zona.

Le 29 azioni sono state presentate quest'oggi in conferenza stampa con una delegazione dei tanti attori presenti, dal Terzo Settore alle associazioni di categoria passando per il volontariato laico e cattolico. La firma arriva il 7 parile perché proprio oggi l'Oms celebra la Giornata mondiale della Salute e per quest'anno il tema riguarda 'Il nostro pianeta, la nostra salute'.

Empoli mira a diventare una 'comunità intelligente' di attori che lavorano per integrare tutta la filiera del food nell'ottica del sano, del buono e dello spreco ridotto. Tutto questo in un ambito come quello del 2022 dove il rincaro dell'energia e la guerra in Ucraina ha portato sovrapprezzi importanti per le materie prime nelle mense scolastiche come il 40% per la carne, il 30% per i latticini e il 25% per i prodotti da forno.

La città lavora in un contesto già variegato di buone pratiche: passiamo dall'Emporio Solidale, che sta per compiere un anno, che supporta 300 famiglie indigenti, come la Botteghina della Solidarietà. Nel 2021 sono stati serviti 4.828 pasti a domicilio per la popolazione in stato di disagio, con anche le mense del volontariato. Durante la pandemia nel 2021 sono state consegnate 1.380 spese a casa, a supporto della popolazione anziana.

Da un estremo all'altro, dagli anziani ai giovani, la mensa scolastica di Empoli, per la quale sono predisposti a bilancio comunale 3,5 milioni di euro, ha fornito 373mila pasti nel 2021, lo Sportello del Nutrizionista ha avuto un grande supporto, al suo fianco lavora il coordinatore della ristorazione scolastica, la commissione mensa. E poi gli incontri: l'educazione alimentare nelle scuole, la nutrizionista che incontra cittadini e mensa.

Tornando alla terra, Empoli ha una nutrita esperienza anche di gruppi di acquisto solidale, ben 40 orti sociali distribuiti sul territorio, 15 produttori legati al Mercatale. L'obiettivo del programma sul punto di vista del cibo e della tradizione è quello di promuovere il certificato di qualità Empoli Food 2030, promuovendo anche nei bar e nei punti ristoro i prodotti della terra di Empoli e nel circondario.

Infine l'ultima parte della filiera, quando il cibo viene consumato e avanza. Sono state consegnate ben 500 food bag nelle scuole e verranno dotati anche i ristoranti cittadini entro il 2030. Le donazioni del cibo invenduto sono all'ordine del giorno con l'associazione Re.So Recupero Solidale, attivo anche il recupero cibo per le associazioni animaliste. Nelle scuole verrà lanciata una nuova app per il monitoraggio mense, mentre è già attivo il tracciamento informatico dei pasti speciali.

Il punto più 'oneroso' a livello finanziario sarà sicuramente quello del raddoppio dei fontanelli, considerando che l'ultima installazione è valsa un investimento di 100mila euro, sarà di mezzo milione di euro da qui al 2030 il piano economico. C'è già una mappa, spiega il sindaco Brenda Barnini, che verrà svelata già dall'anno prossimo. Il punto più impegnativo invece a livello di sforzo riguarda il cambiamento di mentalità, l'intervento della cittadinanza attiva. Anche la simbiosi della mensa scolastica con i prodotti di qualità richiede un impegno da parte dei produttori locali per i 6mila pasti al giorno. Sarà necessaria un'organizzazione puntuale.

Questi i firmatari del piano: Emporio Solidale, Associazione vecchie e Nuove Povertà, Re.So. Recupero Solidale, Confesercenti Provinciale, Auser Filo d’Argento, CNA, Misericordia Empoli, Croce Rossa Italiana Comitato Empoli, Confcommercio Empolese Valdelsa, COeSO Empoli, SintesiMinerva, Coldiretti, pubbliche Assistenze Riunite Empoli, CIA Agricoltori Italiani Toscana Centro e Unione Agricoltori Firenze zona Empolese.

Elia Billero