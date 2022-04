"Fantasia di Flauti", un concerto speciale per Vinci

Sarà Andrea Meucci di Arezzo Flute Ensemble a dirigere il concerto “Fantasia di Flauti”, in programma sabato 9 aprile, con inizio alle ore 21.15, nella chiesa di San Pietro a Vitolini, a Vinci. Il concerto, che fa parte del festival musicale “Qui Cantat” diretto artisticamente dall'Accademia musicale “Amedeo Bassi”, è patrocinato dal comune di Vinci e sarà a ingresso gratuito: si tratta del recupero dell'evento che era stato previsto per l'Epifania e poi rimandato.

Prima del concerto ci sarà una introduzione storica relativa alla chiesa, spazio poi alle composizioni di Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, John Williams e Astor Piazzolla.

Il gruppo Arezzo Flute Ensemble, nato nel settembre 2019 in occasione dell’ Arezzo Flute Festival grazie ad un'idea di Elisa Boschi è composto, oltre dal direttore Andrea Meucci, da Serena Caremani, Chiara Chimentelli, Assunta Di Palma, Tatiana Fedi, Stefano Fanticelli, Francesca Gheri, Simona Guerra, Altea Maffei, Luca Petrone, Manuela Romanelli, Caterina Stocchi e Martina Veneri.

Arezzo Flute Ensemble prevede al suo interno una strumentazione eterogenea: nell’organico è presente tutta la famiglia strumentale del flauto traverso, dal comune flauto in do, di tessitura intermedia, all'acuto ottavino, fino al flauto contralto in sol e al flauto basso, strumenti dal suono caldo e scuro, che creano il tappeto sonoro più grave della partitura. Ciò che ne scaturisce è un effetto sonoro avvolgente, in cui l'ascoltatore diventa parte integrante dello stesso “coro” di flauti.

"E' un'occasione speciale per tutta la cittadinanza - ha commentato Sara Iallorenzi, vicesindaco di Vinci con delega alla cultura -. Il gruppo Arezzo Flute Ensemble è una vera eccellenza e ringrazio il Maestro Andrea Meucci per aver deciso di regalarci una serata del genere".

