I risultati delle giovanili dell'Etrusca San Miniato

I risultati delle giovanili dell'Etrusca Basket:

UNDER 15 ECCELLENZA: BATTUTA PRATO, L’ETRUSCA VA AI QUARTI DI FINALE

Etrusca San Miniato - Union Basket Prato 77-55

Tabellino: Bertini, Campigli, Castaldi 22, Deffo, Ermelani 2, Gemignani 7, Guarino 10, Mugno, Santini 14, Scardigli 23. All. Regoli, Ass. Gori e Quartuccio.

La formazione dei coach Regoli e Gori si impone sui coetanei di Union Basket Prato e passa ai quarti di finale per il titolo Toscano Eccellenza.

Parte fortissimo l'Etrusca che si trova a condurre 15-2 con percentuali al tiro altissime e una difesa inviolabile. Non tarda comunque la reazione di Prato che, grazie ad un parziale nel finale di secondo quarto, ricuce lo strappo fino al meno 3.

La seconda metà della partita vede l'Etrusca condurre sempre nel punteggio (22-14 e 19-8 i parziali) stringendo le maglie in difesa pur con molti errori da correggere in vista del prossimo impegno. A Fontevivo ospite la formazione di Virtus Siena. La vincente della sfida volerà alle Final Four per il titolo Toscano.

U19GOLD: ETRUSCA CORSARA A POGGIBONSI

Poggibonsi Basket – Etrusca Basket San Miniato 40 – 63

Tabellino: Scomparin 8, Tamburini 19, Baldi 4, Scardigli 12, Masoni, Montini, Speranza 1, Castaldi 5, Bettini 10, Gori 2, Vanni 2, Ermelani. All. Latini

Bella prova per l’Etrusca sul campo del Poggibonsi Basket. I ragazzi di coach Latini partono col piglio giusto per quanto riguarda l’intensità e l’energia, ma a differenza delle ultime uscite, risultano essere alquanto imprecisi sulle due metà campo: tanti errori e forzature in attacco ed una difesa che regala falli e tiri liberi ai padroni di casa che sono bravi ad approfittare di queste nostre distrazioni. Nonostante ciò, San Miniato chiude la prima metà sul +11, grazie ad un paio di folate sul finire del 2° quarto. Al ritorno dagli spogliatoi, l’Etrusca cambia finalmente marcia in difesa: i nostri concedono appena 17 punti ai padroni di casa nella ripresa (a fronte dei 16 subìti nella sola 2° frazione) e, anche se l’attacco non gira come in altre occasioni, riescono a prendere il controllo del match ed a mantenerlo fino alla sirena finale. Chiuso nel migliore dei modi il girone di Andata, ci aspetta ora un girone di Ritorno di fuoco in cui dovremo essere da subito pronti, aggressivi e concentrati.

U17 GOLD: LA PRIMA FASE TERMINA CON UNA AMARA SCONFITTA

Pall.2000 Prato - Etrusca Basket 74-73

Tabellino: Iacopini 16, Bacchi 1, Mbengue 19, Lotti 16, Nannetti 5, Federici, Panchetti 13, Gemignani, Gregorini, Ermelani, Poli 3, Grossi. All. Petrolini

Gli U17 Gold di coach Petrolini concludono la prima fase del campionato sul campo di Pall. Prato 2000 in una gara, nonostante il risultato amaro, di ottimo livello.

Una partita bella da vedere, intensa da entrambe le parti e a punteggio alto.

Una gara giocata punto a punto per tutti i 40 minuti di gioco dove i ragazzi della Rocca hanno lottato e tirato fuori gli artigli.

Nei minuti finali, con il punteggio a -2, un fallo subito ci manda in lunetta con la possibilità quindi di poter pareggiare. Purtroppo l’1 su 2 ai liberi ci condanna e lascia la vittoria ai padroni di casa.

Un match che fa ben sperare per l’imminente seconda fase dato che abbiamo visto grande crescita da parte di tutta squadra nelle ultime quattro partite sia a livello mentale, che di intensità e gioco di squadra.