Lamporecchio, al via la rassegna teatrale per bambini con "Il paese dei buratti"

Domenica 10 Aprile, alle 17 al teatro comunale di Lamporecchio, all’interno della rassegna "Spettacoli teatrali per bambini" a cura dell’amministrazione comunale di Lamporecchio in collaborazione con la cooperativa "Scripta Manent", andrà in scena "Il paese dei buratti" (con Remo Lenci e Eva Malacarne), uno spettacolo d’attore e di figura con splendidi burattini in legno realizzati artigianalmente.

Una storia fantasiosa, allegra e colorata narrata da burattini e attori in continua trasformazione, per parlare con il linguaggio fantastico, di libertà e di resistenza ai bambini di tutte le età. "Il paese dei buratti" affronta temi complessi che vissuti nel luogo della fantasia, possono essere compresi ed elaborati dai bambini, perché si comunica attraverso le emozioni e il linguaggio semplice e libero, inesatto, senza confini, che è proprio quello dell’infanzia.

Il costo del biglietto è 4 € (sopra i 4 anni) e gratuito (sotto i 4 anni). Il biglietto può essere acquistato direttamente il pomeriggio dello spettacolo. Per informazioni: 0573 800659 - biblioteca@comune.lamporecchio.pt.it

