Lavoro per persone svantaggiate, nuovo sportello al Ciaf di Montespertoli

Grazie al "Progetto LINK", finanziato dalle risorse della Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa, in collaborazione con gli enti del Terzo settore del territorio, apre anche a Montespertoli al centro CIAF lo sportello territoriale di accoglienza sociale che mira all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Nello specifico, si potranno rivolgere allo sportello le persone tra i 50 e i 65 anni che hanno perso il lavoro a causa della crisi causata dal Covid-19, donne sole con figli minori, giovani tra i 18 e i 35 anni con bassi livelli di scolarizzazione, piccoli imprenditori o partite iva che, sempre a causa della pandemia, hanno visto ridursi drasticamente la propria attività, oppure persone che beneficiano del reddito di cittadinanza o persone senza fissa dimora.

Lo sportello prevede la presenza di operatori che svolgeranno una prima accoglienza seguita da colloqui approfonditi fino all'orientamento dei percorsi che possono essere di due tipi: occupabilità, da cui partiranno percorsi formativi coerenti con le opportunità offerte dal territorio o inoccupabilità, che prevede il rafforzamento delle proprie capacità con l'obiettivo dell'inserimento lavorativo.

“Crediamo molto nel progetto Link, un progetto ambizioso che mette in relazione enti pubblici e terzo settore con l’obiettivo di creare percorsi ed opportunità per cittadini in situazione di svantaggio e fragilità sociale, ma è anche molto di più, la cooprogrammazione e la cooprogettazione pubblico\privata che sta alla base del progetto sono elementi fondativi di un nuovo modo di affrontare le sfide sociali dei nostri territori e gli effetti sono visibili a tutti, in altri comuni dove lo sportello accoglienza è già aperto il numero di accessi in solo due mesi supera quello che era stato previsto per l’intero anno, segno che va ad intercettare un bisogno reale dei cittadini e siamo entusiasti di poterne essere anche noi promotori a Montespertoli. E’ sempre più chiaro che l’inclusione lavorativa sia una risposta efficace al contrasto alle disuguaglianze, alla povertà ed in generale alle difficoltà di molti cittadini." spiega l'Assessore alle politiche sociali e sanitarie, Daniela Di Lorenzo.

Lo sportello al CIAF sarà aperto il 2° e 4° lunedì del mese, dalle ore 9:30 alle ore 11:30.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa