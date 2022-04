Dentro e oltre i libri, è il momento dei bambini alla biblioteca di Castelfranco

Hanno risposto con grande entusiasmo e partecipazione i tanti bambini iscritti alle giornate de L’Ora del racconto, la serie di appuntamenti, a cura delle lettrici volontarie, con letture animate di storie, per bambini dai 4 agli 8 anni che animano la Biblioteca Comunale di Castelfranco il sabato mattina.

E mentre prosegue questa iniziativa, ne parte un’altra, dedicata ai bambini dai 7 agli 11 anni: Il Museo va in Biblioteca. Un programma che si snoda in tre appuntamenti che vedranno i Musei Archeologici di Castelfranco di Sotto e Orentano “spostarsi” nella Biblioteca Comunale. Un’occasione per scoprire il fascino dell’archeologia e della storia di cui è ricco il territorio castelfranchese.

La prima data da segnare sul calendario è quella di sabato 9 aprile, dalle ore 10,30 alle 1200, nella sala della Biblioteca di Castelfranco di Sotto dove, dopo una breve introduzione, si partirà in un tour esplorativo alla ricerca delle tracce dell'antico castello ancora visibili passeggiando nel centro storico.

Sabato 23 aprile, nello stesso orario, torna l’appuntamento nella Biblioteca di Castelfranco, mentre sabato 14 maggio, l’incontro si terrà nella Biblioteca di Orentano.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. Per i genitori che volessero rimanere è richiesto il possesso del Green pass rafforzato. Per info e prenotazioni: museo@comune.castelfranco.pi.it / 0571 487263-487260.

L’Ora del racconto continua invece fino a maggio, con incontri in programma dalle 10,30 alle 11,30 nella Biblioteca di Castelfranco e di Orentano. Un’ora di puro e sano divertimento che avvicina i più piccoli all’affascinante mondo dei libri, grazie alla partecipazione di lettrici volontarie.

Ecco i prossimi appuntamenti:

- sabato 9 aprile (Biblioteca di Orentano)

Raffaella Lupia della Società Cooperativa Capitolium legge "Libere di volare",

- sabato 16 aprile (Biblioteca di Castelfranco)

Stefania Morelli legge "Questi pazzi, pazzi animali",

- sabato 7 maggio (Biblioteca di Castelfranco)

Ersilia Scuotto e Morella Cappelli leggono "Riccia e la luna",

- sabato 21 maggio (Biblioteca di Castelfranco)

Azzurra Valentini legge "I colori delle emozioni".

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione telefonando ai numeri 0571/487260 oppure 487263.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa