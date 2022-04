Lo Spazio dell'orcio ospita Andrea Meini e la sua 'Pittura di corpi'

Grande aspettativa per “Pittura di corpi” la mostra di Andrea Meini che si aprirà domani 8 aprile alle 18 presso lo Spazio dell'Orcio, in via Augusto Conti a San Miniato. Sono una trentina di quadri, spesso imponenti, che mostrano una serie di corpi, o di parti di essi di forte suggestione.

La cura della mostra è di Andrea Mancini, mentre la presentazione sarà di Leonardo Giovanni Terreni, figlio di un pittore empolese, come Gino Terreni, importante perché maestro per tanti, quelli che sono ormai artisti affermati. Tra questi c’è appunto Andrea Meini, un uomo schivo e appartato ma di grandissima personalità e capacità tecnica.

Sono figure quelle in mostra, soprattutto femminili, che presenti in tutta la loro forza e bellezza. C’è anche il corpo di Cristo, che in occasione della Pasqua, continua a gridare contro la violenza.

Meini è un artista che si esprime anche nel disegno, con tempere e matite. Dietro di lui si avvertono gli insegnamenti di grandi artisti dal Rinascimento in là, che godevano di una imponente capacità grafica- In testa a tutti c’è l’empolese Pontormo, che non a caso Meini tiene appeso nel suo studio, proprio nella riproduzione di uno splendido disegno, un corpo che si racconta in tutta la bellezza del segno grafico.