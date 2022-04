Mens Sana, Pattinaggio Artistico: Vittoria Canne è due volte campionessa regionale Fisr

Vittoria Canne, pattinatrice della Polisportiva Mens Sana 1871, vola sulla pista con grande tecnica e precisione, andando a vincere il titolo di campionessa regionale per la seconda volta consecutiva. Un grande successo per la giovane atleta biancoverde, già campionessa italiana, che domenica 3 aprile ha trionfato ai campionati regionali Fisr categoria obbligatori. La mensanina ha convinto la giuria compiendo esercizi dal livello tecnico elevato. Buona anche la prestazione di Alice Iannone che, all’esordio in categoria, si è resa protagonista di un’ottima prova aggiudicandosi il quarto posto. Nella categoria allievi A arriva un secondo posto per la mensanina Valeria Braconi che, con un'ottima performance, facendo vedere grande tecnica e determinazione, conquista il parere dei giudici. Infine, buone prestazioni di Sofia Bianchi nella categoria Jeunesse e Diletta Corsini nella categoria Juniores.

"Nonostante i diversi momenti di stop imposti da questo periodo di pandemia – commenta Antonella Franchi, direttore tecnico della sezione pattinaggio artistico – le nostre atlete hanno ottenuto grandi successi, guidate per l’occasione dalla nostra allenatrice Cristina Giulianini, campionessa mondiale in questa specialità. L’augurio è che questi successi siano l’inizio di una ripresa alla normalità, continuando a eccellere nelle competizioni future, consapevole delle capacità tecniche acquisite dalle nostre ragazze che fanno ben sperare per i prossimi appuntamenti".

Fonte: Ufficio Stampa