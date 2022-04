Mercato di Pasqua, cambia la viabilità nel cuore di Certaldo

Cambio di viabilità nel centro di Certaldo in occasione del mercato di Pasqua in centro a cura del Ccn Con Certaldo, in programma domenica 10 aprile 2022, in piazza Boccaccio e via Due Giugno. I provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale, come spiegato nell'ordinanza 50 del 31 marzo 2022, sono necessari per consentire il corretto svolgimento delle manifestazioni, a tutela della sicurezza pubblica e privata.

In particolare, dalle 7 alle 21 di domenica 10 aprile 2022, in piazza Boccaccio, compresa la parte superiore attualmente adibita a parcheggio ed escluso solo il tratto stradale dal numero civico 1 al numero civico 11, in via Due Giugno, in via Cavour nel tratto fra via Mameli e via Due Giugno e in Borgo Garibaldi (parte pedonale), saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, compresi quelli dei residenti e degli autorizzati, a eccezione di quelli degli assegnatari dei posteggi per le operazioni inerenti l’allestimento del mercato in oggetto e di quelli specificamente e formalmente autorizzati per l’occasione.

In via Cavour, nel tratto fra via De Amicis e via Mameli, sarà vietata la sosta a tutti i veicoli sul lato dei numeri civici pari (sinistro secondo il normale senso unico). Sempre in via Cavour, nel tratto fra via De Amicis e via Mameli, sarà vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti e degli esercenti attività nello stesso tratto di via Cavour e in via Mameli: questi veicoli di residenti ed esercenti attività e quelli che si troveranno già in sosta regolare sul lato dei numeri civici dispari (destro secondo il normale senso unico) potranno uscire da questo tratto percorrendo in senso inverso via Cavour fino a via De Amicis, con gli obblighi di fermarsi e dare precedenza e delle direzioni consentite diritto e destra all’intersezione con via De Amicis/via Lenzoni. Infine, in via Mameli all’intersezione con via Cavour, sarà istituita la direzione obbligatoria a destra.

