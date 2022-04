Nuovo sistema fognario a Cerreto Guidi: "Si alza la qualità della vita"

"Con questo intervento si alza la qualità della vita a Cerreto Guidi". Per la cittadina dell'Empolese Valdelsa oggi è un giorno speciale: si è chiuso il maxi intervento per il nuovo sistema fognario, un investimento da cinque milioni di euro. Non ci saranno più scarichi in ambiente a Cerreto Guidi: quindici punti di scarico sono stati collettati e adesso porteranno i reflui civili di oltre 6mila abitanti al depuratore di Pagnana o a quello di Stabbia, dove il progetto si lega a quello più ampio del Tubone.

Dopo anni di lavori, il Comune di Cerreto Guidi e Acque Spa possono 'tagliare il nastro'. Da qualche giorno sono finiti i lavori che nei mesi scorsi avevano interessato i versanti sud, sud-ovest e est del borgo (il nord-ovest era già stato interessato da lavori nel 2013): nove chilometri di nuove condotte porteranno anche a cinque nuove stazioni di sollevamento.

Il nuovo sistema fognario cerretese va di pari passo col Tubone, che passa dal Padule più a ovest. L'Accordo del Cuoio, che è costato circa 143 milioni, riorganizzerà i sistemi fognari e depurativi del Cuoio, della Valdinievole e di una parte di Empolese Valdelsa. Grazie al Tubone, i reflui arriveranno al depuratore di Santa Croce.

"Questo intervento consente di migliorare l'impatto del servizio di fognatura e depurazione. Adesso possiamo restituire in ambiente acque pulite con benefici per il territorio e per la qualità della vita dei cerretesi. L'importanza di questi lavori è alta" è il commento di Fabio Trolese e Giancarlo Faenzi, rispettivamente ad e vicepresidente di Acque Spa.

C'è emozione nelle parole della sindaca cerretese Simona Rossetti: "È il completamento di un lavoro prezioso iniziato anni fa. L'intervento era doveroso. La progettazione è stata intensa e i lavori sono durati circa cinque anni. Per quanto riguarda il Tubone siamo anche lì a un investimento grosso che porterà a ottimi risultati. Penso che questa possa aggiungersi a azioni che rispettano il nostro territorio, sappiamo che serve un mantenimento oculato per evitare emergenze e tutelare l'ambiente".